Basket

20 Dicembre 2022

Basket in carrozzina, ancora una sconfitta per i centauri della TDS

Livorno 20 dicembre 2022

E’ terminato con un’altra sconfitta l’incontro della seconda giornata di andata del campionato di serie B FIPIC, girone B, che ha visto la Ortopedia Michelotti TDS Livorno ospitare la squadra di Seregno.

Questa volta gli amaranto, reduci da una sonora batosta subita a Rimini, hanno rialzato la testa e, in un incontro giocato nel segno della correttezza in campo, sono sembrati tenere fino al secondo quarto, terminato 15 a 22 con una bomba di Petruzza allo scadere che è sembrata tagliare le gambe, anzi, le ruote ai labronici. Infatti Seregno capisce che è ora di mettere la parola fine al risultato e adotta una difesa molto mobile e profonda che più volte e costata ai labronici la palla persa per infrazione degli 8″, che ancora una volta si sono dimostrati vulnerabili al pressing, mentre hanno segnato dei miglioramenti negli schemi d’attacco a difesa statica, con anche un tiro da 3 del capitano Claudio Passerini, che ha terminato l’incontro in doppia cifra e una marea di palloni smistati anche per l’unico lungo Ferretti (6 punti), scomparso però dai radar nella seconda metà di gioco.

Ferretti ha come scusante i postumi del grave infortunio subito domenica scorsa e, vista la permanenza in infermeria dell’altro lungo Alessio Nucciotti e del punti 2 Marco Del Bene, si comincia a sospettare che il roster sia troppo corto perché gli amaranto possano pretendere grandi cose dal loro campionato.

Seregno ha dimostrato di essere una squadra quadrata con le idee ben chiare e rispondere prontamente ai cambiamenti di atteggiamento dettati da Pecoraro, puntando sull’agilità di Diattara e sull’esperienza di Haida. Ha saputo premere sull’acceleratore al momento giusto e ha dimostrato di non sottovalutare mai l’avversario pur schierando nel finale, a risultato ormai acquisito, anche i rincalzi in un più che amichevole garbage time.

Risultato finale 23-41

ORTOPEDIA MICHELOTTI TDS LIVORNO – Gjonku A., Melis 4, Ferretti 6, Passerini C, Prex, Gjonku I., Gagliardo Gurrieri, Spinelli 2, Passerini P., Del Bene N.E.. All. Melis.

GELSIA SEREGNO – Haida 15, Grassi, Pecoraro, Diattara 14, Romanò S., Petruzza 6, Romanò P. 2, Basilico 4. All. Pecoraro.

Parziali 8-10, 7-12, 4-12, 4,7

