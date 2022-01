Home

Sport

Basket

Basket in carrozzina, bruciante sconfitta in casa per la TDS

Basket

31 Gennaio 2022

Basket in carrozzina, bruciante sconfitta in casa per la TDS

Livorno 31 gennaio 2022

Bruciante sconfitta per la Ortopedia Michelotti TDS Livorno in casa contro la compagine dei Bradipi Circolo Dozza Bologna per 22-75 nella terza giornata del campionato di serie B di basket in carrozzina per il girone C.

Il risultato non era in discussione fin dai pronostici, con una squadra, quella bolognese, pressoché immutata negli elementi che l’anno scorso l’hanno vista approdare ai play-off promozione, ma forse ci si poteva aspettare di più dagli amaranto di casa, più volte battuti in contropiede per merito di uno stratosferico Matteo Mordenti, autore di ben 31 punti e disordinati in attacchi che sono sembrati spesso improvvisati e che, soprattutto nei momenti in cui i padroni di casa sembravano totalmente in balia dei felsinei, sono sembrati bisognosi di riordinare le idee.

Certamente si può sottolineare, a scusante, l’assenza del lungo pivot Alessandro Ferretti, che garantiva tanti rimbalzi, lavoro che questa volta si sono dovuti sobbarcare, con discreto successo, Alessio Nucciotti e Claudio Passerini, autori rispettivamente di 8 e 10 punti.

Sicuramente i ragazzi della TDS devono riuscire a gestire meglio il timing delle partite e adattarsi al gioco degli avversari, ma i bolognesi di oggi sono sembrati davvero veloci e precisi al tiro, con sugli scudi, oltre a Mordenti, anche Amasio (26 punti) e Ahmethodzic (10 punti).

Prossimo appuntamento per la squadra livornese 12 febbraio, sempre alla Bastia ore 14, contro Riviera Basket NTS Informatica di Rimini.

Ortopedia Michelotti TDS Livorno: Gjonku A., Melis, Passerini C. 10, Prex 2, Gjonku I., Spinelli 2, Passerini P., Del Bene, Nucciotti 8. All. Melis.

Pol. I Bradipi Circolo Dozza Bologna: Pepoli E., Saldutto 6, Ahmethodzic 10, Fanelli 2, Mordenti 31, Amasio 26, Fabbri. All. Camorani.

Arbitri: Iaia e Borsani.

Parziali: 4-24; 6-19; 4-18; 8-14. Finale 22-75.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin