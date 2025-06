Home

30 Giugno 2025

Basket in carrozzina, La Libertas annuncia l’avvio del progetto per la stagione 2025/26

Livorno 30 giugno 2025 Basket in carrozzina, La Libertas annuncia l’avvio del progetto per la stagione 2025/26

La Libertas Livorno 1947 è orgogliosa di annunciare l’avvio del progetto di Basket in Carrozzina per la stagione 2025/26. L’iniziativa fortemente voluta dal club grazie ad un’organizzazione solida e professionale coniuga sport, inclusione e crescita sociale.

Il progetto nasce con l’intento di:

Creare un movimento sportivo autenticamente inclusivo;

Promuovere la collaborazione tra persone con disabilità e il loro pieno coinvolgimento sportivo e sociale;

Diffondere la pratica sportiva come strumento di reinserimento, consapevolezza e motivazione personale;

Dare vita a un contesto in cui disciplina, rispetto e spirito di squadra siano valori condivisi e vissuti quotidianamente.

Per guidare questo percorso è stato scelto Davide Riva, allenatore professionista e affermato nel panorama italiano che, forte di un contratto triennale, cercherà di condurre la Libertas Livorno 1947 del Basket in Carrozzina prima nella massima serie italiana e poi sul palcoscenico internazionale delle competizioni europee.

Il team è in allestimento e prevede un’offerta sportiva altamente professionale: tre allenamenti a settimana di basket e altrettante sessioni di pesi a settimana. La squadra vivrà in strutture accessibili. Il team di Serie B è pronto ad accogliere atleti che vogliono mettersi in gioco in questo ambizioso progetto sostenuto dalla Libertas Livorno 1947 in tutti i suoi componenti.

Ieri la nostra squadra è stata impegnata a Milano nel torneo “The League”, torneo 3 x 3. Al termine di “The League” i campioni di division si sfideranno per il titolo al “The Minals”, grande evento finale del torneo milanese.