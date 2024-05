Home

Cronaca

Basket, in finale per la Libertas ci sarà Roseto – Pielle va a gara -5 mercoledì

Cronaca

26 Maggio 2024

Basket, in finale per la Libertas ci sarà Roseto – Pielle va a gara -5 mercoledì

Livorno, 26 maggio 2024 –

Breve aggiornamento sulla situazione Playoff basket

La Akern Libertas incontrerà nella finale promozione la Liofilchem Pallacanestro Roseto.

Essendosi Roseto qualificata meglio dei livornesi nella regular season, le prime due gare per la Libertas saranno su campo esterno, domenica 2 e martedì 4. Per vedere Ricci e compagni al PalaMacchia dovremo attendere gara -3, prevista per venerdì 7 giugno.

La Pielle, autrice di non brillante gara sul campo di Avellino, si giocherà l’accesso alla finale mercoledì prossimo in gara -5 al Palamacchia.

Sempre mercoledì si saprà l’eventuale avversario della Pielle in finale. Oggi la Fabo Herons ha battuto Ruvo di Puglia riportandosi sul 2-2. Montecatini ha sfruttato (non poteva fare altrimenti) il fattore casa, ma la decisiva gara -5 la dovrà fare al PalaColombo di Ruvo di Puglia.