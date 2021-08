Home

Sport

Basket

Basket in lutto, è morto Luca Silvestrin. Vestì la maglia dell’Allibert nello storico anno della Coppa Korać

Basket

22 Agosto 2021

Basket in lutto, è morto Luca Silvestrin. Vestì la maglia dell’Allibert nello storico anno della Coppa Korać

Livorno 22 agosto 2021

Il mondo del basket in lutto, è morto ieri, 21 agosto, Luca Silvestrin,

Silvestrin ha lottato contro un tumore che lo ha portato via in poco tempo.

Aveva 60 anni e nell’arco della sua lunga carriera ha partecipato a 18 campionati in serie A collezionando 578 presenze. Alto 205 cm, in campo ha ricoperto il ruolo di ala-pivot

Iniziò la sua carriera in serie A a sedici anni nella sua città natale (Venezia), sotto la guida di Tonino Zorzi vestendo i colori orogranata della Reyer Venezia, allora targata Canon, al quale resta legato fino alla stagione 1982-83.

A Livorno lo ricordiamo per la sua partecipazione al campionato di serire A nella stagione 1987-1988

In quella stagione si trasferisce in Toscana per vestire la maglia dell’Allibert Livorno (la Pallacanestro Livorno)

Silvestrin si integra perfettamente con i compagni di squadra Claudio Bonaccorsi, Nino Pellacani, Elvis Rolle (nella sua miglior stagione in Italia), e Rafael Addison che si rivela giocatore di eccezionale sostanza e di grande spettacolarità.

Quella Stagione la Allibert Livorno raggiuse il suo apice, la società sportiva si qualificò per la prima volta nella storia per la Coppa Korać

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin