Basket in piazza Garibaldi, successo per Don Bosco e Sestante

15 Luglio 2025

Livorno 15 luglio 2025

La Pallacanestro Don Bosco eccelle non soltanto per il suo blasonato vivaio, dal quale sono usciti tantissimi giocatori, ed allenatori, di interesse nazionale, ma anche per la grande attenzione al sociale. L’ultimo esempio è arrivato in ogni lunedì estivo, nell’area mercatale di Piazza Garibaldi, grazie alla collaborazione con l’associazione Sestante Solidarietà APS, che lì svolge servizi di animazione sociale con i giovani del circondario.

La Pallacanestro Don Bosco, infatti, ha il gran merito di regalare, ogni settimana, ai giovani dell’area un pomeriggio all’insegna del basket, donando un canestro e mettendo a disposizione materiale cestistico. Una iniziativa di grande successo, tanto che ogni lunedì pomeriggio gli allenatori della Pallacanestro Don Bosco insegnano pallacanestro ai sempre più numerosi ragazzi che vogliono divertirsi con una palla a spicchi in mano.

L’iniziativa, sportiva ma ancor più sociale, è iniziata ad inizio giugno e si concluderà lunedì prossimo, con i ragazzi settimana dopo settimana sempre più partecipi e numerosi, bravi a socializzare nel segno di quel meraviglioso sport che è la pallacanestro.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Sestante, che mette a disposizione i suoi operatori, lo spazio nel quale gli istruttori Don Bosco fanno divertire i ragazzi ed il luogo nel quale viene custodito il canestro.

Insomma, una bella iniziativa della società rossoblu che si conferma, se mai ce ne fosse bisogno, molto attenta anche all’aspetto sociale e di aggregazione della pallacanestro.