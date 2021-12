Home

Basket, insidiosa trasferta a Empoli per la Libertas

8 Dicembre 2021

Livorno 8 dicembre 2021

Tre giorni dopo la sconfitta interna patita ad opera di Riso Scotti Pavia, la Maurelli Libertas Livorno 1947 si mette in viaggio alla volta della Palestra Lazzeri di Empoli per affrontare l’USE ferita da due ko consecutivi rimediati dei derby di San Miniato e Livorno sponda Pielle.

La squadra di Alessandro Fantozzi si presenta alla sfida con le consuete assenze di Forti e Ammannato e con Luca Toniato non ancora al top per via del fastidio al coccige. Gli amaranto troveranno di fronte una squadra collaudata e abituata far valere il fattore campo. Basti pensare che in casa dei biancorossi (occhio a Guerra, De Leone, Sesoldi, ma tutto il roster è rispettabile) quest’anno è caduta anche Vigevano al termine di una vera e propria battaglia.

Empoli e Libertas si sono già affrontate alla ‘Lazzeri’ la scorsa estate durante il precampionato. Vinsero i livornesi (pure in quell’occasione assai rimaneggiati) per 78-76.

Coach Alessandro Fantozzi: “E’ una partita da affrontare con la massima attenzione e con la massima determinazione su un campo storicamente non facile. Empoli, infatti, sul terreno amico dà del filo da torcere a tutti al punto che anche una squadra importante come Vigevano ne è uscita sconfitta. Questo precedente ci induce a presentarci con la massima concentrazione sin dal primo minuto. Noi dopo un periodo in cui avevamo inanellato una serie di bei successi, adesso proveniamo da due sconfitte consecutive, motivo in più per dare tutto e tornare alla vittoria”.

Palla a due oggi 8 dicembre alle ore 17

