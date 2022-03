Home

Basket, ko per la Pielle femminile nel recupero con Prato

11 Marzo 2022

Basket, ko per la Pielle femminile nel recupero con Prato

Livorno 11 marzo 2022

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO sbatte contro la fisicità della Pallacanestro Femminile Prato e dopo la bella vittoria conquistata su Pontedera è costretta a cedere il passo sul parquet amico del Pala Cecioni: le ragazze di coach Luca Castiglione, meno lucide e precise del solito, si sono affidate troppo al tiro da fuori, subendo l’aggressività delle avversarie dentro il pitturato. L’allungo decisivo in avvio di secondo quarto, quando Prato tocca anche le 20 lunghezze di vantaggio al cospetto di una Pielle confusionaria in attacco e molle in difesa. Le iniziative individuali di Puccini, Zorzi e Cecchi permettono alla Unicusano di ricucire marginalmente lo strappo, ma il gap in campo è evidente. Prato si prende con merito i due punti, e anche il vantaggio negli scontri diretti. Per la Pielle adesso il recupero di Perugia, la trasferta di Grosseto e l’ultimo impegno casalingo con la Spezia, prima dei playoff.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-P.F. Prato: 41-60

UNICUSANO: Nottolini, Zorzi 7, Puccini 9, Castiglione V. 3, Creati, Castiglione M. 3, Giari, Cecconi 10, Cecchi 8, Bassini ne. All. Castiglione, Martella.

Parziali: 10-19, 18-36, 26-48, 41-60

