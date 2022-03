Home

27 Marzo 2022

Basket, Kuuba trascina la Libertas alla vittoria contro Oleggio (73-72)

Livorno 27 marzo 2022

Secondo successo consecutivo casalingo di un punto per la Libertas Livorno 1947.

Dopo il 51-50 contro San Miniato arrivano altri due punti d’oro grazie al 73-72 (dopo un over time) contro Mamy.eu Oleggio; squadra in salute e dalla classifica bugiarda falsa come i soldi del Monopoli.

Gli ospiti per larghi tratti hanno tenuto in mano l’inerzia della partita toccando anche vantaggi interessanti sebbene non decisivi (14-22 al 12’ poi 29-36 al 19’ e 55-60 nel cuore dell’ultimo quarto).

La Libertas dal canto suo non si è mai arresa e ha sempre ricucito gli strappi.

Trascinata da un super Kuuba (per il 18 estone 21 punti con 5/7 da tre) la squadra di Andreazza ha trovato il primo vantaggio al 23’ (41-40) e poi ha provato l’allungo (50-44 al 25’) subito rintuzzato dagli ospiti che nel secondo quarto hanno perso per infortunio Claudio Negri fino a quel momento un rebus irrisolta per la Libertas.

Oleggio però ne ha mascherato bene l’assenza con una prestazione di grande intensità. Infortunio anche in casa Libertas: Casella dopo l’intervallo lungo è rimasto in panchina per un risentimento muscolare. Out il numero 31, però ci ha pensato Kuuba a tenere a galla Livorno.

Nel finale la stanchezza ha partorito molti errori da una parte e dall’altra e si è arrivati ai supplementari dopo che Marchini sulla sirena aveva fallito il jump della vittoria.

Nell’over time c’è stata la sagra dei regali reciproci tra palle perse e tiri facili sbagliati. Il risultato degli ultimi 5’ è stato di 4-3 per la Libertas che ringrazia Marchini, gelido dalla lunetta per il sorpasso quando alla fine mancavano 93”. E da quel momento il punteggio non è più cambiato.

Maurelli Group Libertas Livorno – Mamy.eu Oleggio 73-72 (9-15, 22-21, 22-20, 16-13, 4-3)

Maurelli Group Libertas Livorno: Gregor Kuuba 21 (3/4, 5/7), Antonello Ricci 16 (4/8, 1/5), Ivan Morgillo 10 (4/9, 0/0), Costantino Bechi 9 (2/5, 1/3), Francesco Forti 5 (0/0, 1/5), Davide Marchini 4 (0/3, 0/4), Andrea Casella 3 (0/2, 1/4), Ivan Onojaife 3 (1/4, 0/0), Pietro Ugolini 2 (1/2, 0/2), Gianni Mancini NE. All. Andreazza

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 36 8 + 28 ( Francesco Forti , Andrea Casella 7) – Assist: 13 ( Francesco Forti 4)

Mamy.eu Oleggio: Alessandro Riva 11 (4/9, 0/1), Guglielmo De ros 11 (4/7, 1/2), Mohamed Toure 11 (2/11, 2/6), Fabio Giampieri 10 (2/8, 2/8), Olivier Giacomelli 9 (3/3, 1/2), Claudio Negri 7 (2/2, 0/1), Andrea Del debbio 5 (1/1, 1/1), Andrea Colussa 4 (2/2, 0/0), Omar Seck 4 (2/4, 0/0), Lorenzo Acconito NE, Gabriele Ballarin NE. All. Nava

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 40 7 + 33 ( Andrea Colussa 7) – Assist: 16 ( Mohamed Toure 6)