Basket, la Drass rinnova il suo impegno a fianco del settore giovanile Don Bosco

1 Novembre 2021

Basket, la Drass rinnova il suo impegno a fianco del settore giovanile Don Bosco

Livorno 1 novembre 2021

La società Pallacanestro Don Bosco comunica il rinnovato impegno di Drass al fianco del settore giovanile rossoblu.

La Drass, infatti, ha appena rinnovato l’impegno che la conferma al fianco del florido settore giovanile Pallacanestro Don Bosco. Un nome, ed un marchio, conosciuto a livello internazionale nel campo dell’alta tecnologia sottomarina, specializzata nella produzione di camere iperbariche high tech. In più, l’Azienda con sede in via Nicola Magri, un autentico fiore all’occhiello dell’imprenditoria cittadina, attribuirà annualmente delle borse sportive ai ragazzi delle squadre giovanili Don Bosco che nel corso della stagione si saranno contraddistinti per impegno, comportamento e rendimento scolastico, a testimonianza della perfetta condivisione con la società per quanto riguarda gli obiettivi non solo sportivi ma anche di crescita e sviluppo dei ragazzi stessi anche dal punto di vista della formazione umana.

Al riguardo Gianno Donolo, membro del consiglio di amministrazione di Drass: “Siamo davvero molto contenti del rinnovo della sponsorizzazione con la società Pallacanestro Don Bosco, che durerà fino al 2025; un rinnovato impegno che vedrà la Drass al fianco della prestigiosa società labronica nell’intento di supportare gli atleti rossoblu nel loro percorso di crescita, sia dal punto di vista sportivo che da quello umano

