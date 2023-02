Home

Cronaca

Aree pubbliche

Basket, la festa della Nazionale per il match con l’Ucraina – Foto e video HD/4K

Aree pubbliche

24 Febbraio 2023

Basket, la festa della Nazionale per il match con l’Ucraina – Foto e video HD/4K

Livorno, 24 febbraio 2023 – Oltre 8000 spettatori e un PalaModigliani in festa per accogliere, dopo 27 anni, la Nazionale di basket per il match con l’Ucraina.

Più la partita in sè, il vero evento è stata la presenza delle Nazionali e il ritrovo di tutta la comunità del basket –

cittadino e regionale – che si sono di nuovo ritrovati confermando che lo sport può tranquillamente riempire il più grande palazzetto della Toscana.

L’evento è stato aperto dalla Fanfara dell’Accademia Navale, che ha suonato gli inni dei Paesi.

Qui di seguito il video della platea durante l’esecuzione dell’inno, quello degli ultimi minuti di gara e una galleria fotografica.

.

.

).