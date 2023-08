Home

Basket

5 Agosto 2023

Basket, la Fides si garantisce le presentazioni del giovane Lorenzo Maniaci

LORENZO MANIACI

Classe 2003 – play-guardia.

Lorenzo ha fatto tutto il settore giovanile con Don Bosco raggiungendo le finali nazionali in più occasioni. Negli ultimi tre anni ha anche calcato con la prima squadra i campi del campionato di C Gold mettendosi sempre più in mostra.

Da quest’anno Lorenzo effettua un cambio di passo inserendosi in una squadra con molti più senior da cui potrà recepire esperienza e conoscenze.

Ma Lorenzo porterà con se anche le sue caratteristiche, combattente nato offrirà grande agonismo in allenamento ed un supporto non banale in gara pronto a conquistarsi minuti importanti.

Le prime impressioni di Lorenzo:

“Sono davvero contento di iniziare questo nuovo percorso con Fides. Fin da subito ho apprezzato molto le idee e le ambizioni del presidente, del coach e di Capitani che insieme sono riusciti a tirare su un roster invidiabile da tutti. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione della squadra e dello staff nonostante la mia giovane età.”

Magnani, racconta Lorenzo così:

“Siamo felici di avere Lorenzo con noi, ha le caratteristiche che cercavamo in un ragazzo giovane come lui.

La sua grinta sarà contagiosa, la sua voglia di migliorarsi metterà in difficoltà compagni in allenamento ed avversari in gara.

Riteniamo che Lorenzo sia la giusta pedina che va a concludere e completare l’attuale organico della squadra”

