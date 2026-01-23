Home

Basket, la JR NBA torna al PalaMacchia di Livorno il draft per l’assegnazione delle franchigie con oltre 1300 cestisti da tutta la regione

23 Gennaio 2026

Sabato 24 gennaio, al palasport Bruno Macchia di Livorno l’appuntamento per l’assegnazione delle franchigie. Coinvolte 89 squadre (70 maschili, 19 femminili)

Ottantanove squadre in gara, 70 maschili e 19 femminili, con oltre 1300 ragazzi e ragazze pronti a giocarsi la vetta della classifica Under 13. Sono i numeri con i quali si apre in Toscana la nuova stagione della Jr. NBA FIP U13 Championship, il torneo ispirato al basket statunitense, riservato alle società partecipanti ai campionati giovanili Under 13, che sabato 24 gennaio, a partire dalle 10,30, muoverà il suo primo passo il palasport Bruno Macchia di Livorno (via Allende 2) con il draft event che abbinerà le squadre alle franchigie NBA per sorteggio. A livello nazionale il torneo coinvolge invece 1504 club (1219 maschili e 285 femminili) ed oltre 19mila atleti e atlete in campo.

Il format del campionato resta invariato rispetto alle passate edizioni. Attraverso i Draft Event i club partecipanti vengono divisi formalmente all’interno di una delle 49 Leghe in cui è composto il Campionato. Sempre nell’evento che apre simbolicamente il torneo, le squadre vengono abbinate alle franchigie del campionato d’oltreoceano. Da quel momento, comincia il cammino che porta fino al Final Event, dove in palio ci sono gli Anelli Jr. NBA WNBA vinti la scorsa stagione dall’Olimpia Milano/Milwaukee Bucks (back to back per i lombardi che si erano imposti anche nel 2024) e dalla Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks.

In Toscana il via alle gare è previsto il 22 febbraio, fino al 3 maggio. Successivamente via agli spareggi e alle Final six per il titolo regionale (8, 9 e 10 maggio), dalle quali uscirà la squadra ammessa all’evento finale per conquistare l’Anello Jr. NBA, a giugno.

La manifestazione è organizzata dalla National Basketball Association (NBA) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con il contributo dei Comitati Regionali.

