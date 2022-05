Basket, la Libertas a Cividale per sovvertire il pronostico

Home

13 Maggio 2022

Livorno 13 maggio 2022

Acciuffato il biglietto d’invito al gran ballo dei playoff ai supplementari dell’ultima giornata, la Libertas prova a regalarsi due serate di gala al PalaGesteco di Cividale del Friuli in casa di una delle più forti squadre delle 64 che hanno partecipato al campionato di serie B 21/22. Basti pensare che il team di coach Pillastrini ha chiuso la stagione regolare con 26 vittorie e appena 4 sconfitte, tutte in trasferta. Inutile sottolineare come il pronostico pensa tutto dalla parte dei friulani che nelle ultime settimane hanno aggiunto a un roster già fortissimo (pensiamo appena a Chiera che tira con il 50% da 3) l’ex play di Bernareggio Almansi.

In casa Libertas, sono poche le speranze di recuperare Marchini, mentre dovrebbe stringere i denti Pietro Ugolini).

