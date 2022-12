Home

18 Dicembre 2022

Livorno 18 dicembre 2022 – Basket, la Libertas a Montecatini per una partita difficile

Partita difficile per la Libertas che oggii (ore 19, arbitri Venturini di Lucca e Buoncristiani di Prato) dovrà lottare sul parquet del PalaTerme per avere ragione di Herons Montecatini. I padroni di casa recentemente si sono rinforzati con gli arrivi del playguardia argentino Chiera e dell’ala pivot Arrigoni, giocatori da categoria superiore.

Non deve quindi trarre in inganno e aprire concessioni a facili pronostici il successo della LL contro Montecatini che risale al settembre scorso nel secondo turno di SuperCoppa.

In quell’occasione gli amaranto vinsero in modo sufficientemente agevole, ma domani sarà tutta un’altra storia.

La squadra di Barsotti dopo un avvio di stagione complicato ha trovato la quadratura del cerchio ed è molto pericolosa. Ex di turno Costantino Bechi, l’anno scorso in maglia Libertas. Alla squadra di Andreazza servirà una prestazione di grande sostanza e attenzione per tutti i 40’.

