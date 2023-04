Home

15 Aprile 2023

Basket, la Libertas a Piombino per rimanere in vetta

Livorno 15 aprile 2023

Vinto il derby, trascorsa una buonissima Pasqua in testa alla classifica, osservata la sosta del campionato la Libertas è pronta per ripartire. Il ritorno all’attività coincide con un altro derby, stavolta in casa di Solbat Piombino. La partita si annuncia molto complicata perché i Gialloblù – in piena corsa per uno dei primi quattro posti – con tutta probabilità esprimono il miglior basket del girone suffragato da cifre di altissimo livello: quattro uomini che viaggiano con media vicina o superiore ai 15 punti (Mattia Venucci, Tiberti, Alibegovic e il cecchino Piccone che tra l’altro tira con il 44% da 3). Non solo, quello della Solbat è il migliore attacco del girone a in casa segna circa 85 punti di media a partita.

La Libertas però già nella partita di andata fu capace di tenere la squadra di Cagnazzo a 70 punti e punta a ripetersi. Non sarà facile, ma se al Palatenda gli Amaranto dovessero mostrare i muscoli e l’intensità apprezzati nel derby contro la Pielle, nessun traguardo sarebbe precluso.

A Piombino la Libertas sarà sostenuta da oltre duecento tifosi.

