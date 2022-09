Home

Basket, la Libertas batte Montecatini e accede agli ottavi di finale della Supercoppa di Serie B (Foto e video)

15 Settembre 2022

Livorno, 15 settembre 2022 – SUPERCOPPA: LIBERTAS OK MONTECATINI E ORA PIACENZA

Cresce la Libertas di Marco Andreazza. Nel derby contro Herons Montecatini valido per i 16.mi di finale di SuperCoppa gli amaranto a sprazzi hanno mostrato il loro (enorme) potenziale. È accaduto nel terzo quarto, quando gli amaranto hanno spaccato la partita con l’allungo decisivo che li ha spinti fino sul +20 (61-41) dopo molti minuti di equilibrio. Le triple di Lucarelli (ma anche una del baby Madeo…ragazzo in gamba questo 2005), una difesa da facce dure e gomiti sbucciati) hanno fatto la differenza con i rossoblù costretti a sparare a salve per molti minuti. E dire che gli Herons erano pure partiti bene: precisi dalla distanza, pericolosi in transizione fino al +6 (30-36) del secondo quarto prima della tempesta amaranto.

Libertas a sprazzi – si diceva – ed è normale che sia così a metà settembre e con il campionato lontano ancora 20 giorni. Così Montecatini nel finale ha provato a riaprirla risalendo a -7 (65-58) e sbagliando la tripla del -4. Passato il tram senza salirci, i Termali si sono spenti e la Libertas ha vinto in scioltezza regalandosi la sfida contro Bakery Piacenza (sabato in Emilia) remake della finale playoff del 2021.

Maurelli Group Libertas Livorno – Herons Basket Montecatini 74-62 (26-23, 14-13, 24-11, 10-15)

Maurelli Group Libertas Livorno: Tommaso Fantoni 23 (7/10, 0/0), Jacopo Lucarelli 14 (2/7, 3/5), Antonello Ricci 9 (3/8, 1/3), Andrea Sipala 9 (1/1, 2/5), Francesco Forti 6 (0/0, 1/1), Francesco Fratto 6 (2/5, 0/1), Andrea Bargnesi 4 (2/3, 0/1), Federico Madeo 3 (0/0, 1/2), Gianni Mancini 0 (0/2, 0/0), Andrea Saccaggi 0 (0/0, 0/2), Stefano Mori 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 32 3 + 29 (Francesco Forti 8) – Assist: 13 (Jacopo Lucarelli, Antonello Ricci , Francesco Forti 3)

Herons Basket Montecatini: Antonio Lorenzetti 11 (4/9, 1/5), Costantino Bechi 10 (4/5, 0/3), Federico Casoni 9 (0/2, 3/7), Daniele Dell’uomo 7 (1/3, 1/2), Marco Giancarli 7 (1/1, 1/2), Marco Giannini 7 (2/3, 1/2), Nicola Natali 4 (1/1, 0/3), Lorenzo Torrigiani 4 (2/4, 0/0), Emmanuel Adeola 3 (0/0, 1/3), Dominic Laffitte 0 (0/3, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Filippo Cei 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Federico Casoni 9) – Assist: 13 (Marco Giancarli 5)

Coach Andreazza dopo la partita contro Montecatini

