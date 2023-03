Home

Basket, la Libertas Liburnia gioca in trasferta con Campi Bisenzio

25 Marzo 2023

Livorno 25 marzo 2023

Due le partite da giocare prima della pausa prevista in concomitanza con la Pasqua: la Libertas Liburnia, domani, sabato 25 marzo, alle 21:00, renderà visita al Campi Bisenzio e poi domenica 2 aprile, sempre alle 21:00, ospiterà al PalaCosmelli la Juve Pontedera. Due gare utili per acquisire esperienze.

A leggere la classifica, in queste restanti sette fatiche stagionali, l’obiettivo potrebbe diventare ‘solo’ il raggiungimento della 14° posizione (attualmente occupato dalla Libertas Montale, che dista due lunghezze in graduatoria e che deve ancora presentarsi, in questo girone di ritorno, sul parquet dei gialloblù) o difendere la 15° piazza (l’Invictus Livorno, sedicesimo, è in ritardo di due punti).

La verità è che, più della tabella relativa al numero delle vittorie da cogliere da qui al 13 maggio – il sabato nel quale si chiuderà la stagione -, la Libertas Liburnia – nelle cui fila militano, quasi esclusivamente atleti nati e cresciuti nel proprio vivaio – è interessata a consolidare le basi per il suo domani e per il suo dopo domani.

I minuti-qualità dei giovani e giovanissimi utilizzati in questo torneo di C Silver stanno rivelandosi preziosissimi per la loro crescita.

Il progetto legato ai ragazzi (in grande evidenza anche nei campionati under 19 e under 20) non si esaurisce certo in questa annata. Un’annata che – indipendentemente dagli stimoli più o meno feroci di classifica – tutto l’ambiente vuole chiudere in crescendo.

A Campi Bisenzio (arbitri Lorenzo Nocchi di Vicopisano e Tommaso De Trane di Pontedera), la Libertas Liburnia farà di tutto per sovvertire il pronostico sfavorevole. Non mancherà la massima applicazione.

L’importante sarà superare le fasi meno facili della gara e rimanere sempre lucidi, sia nelle scelte offensive, sia nelle tattiche difensive. Tra i gialloblù tornerà a disposizione Alberto Bonciani, fuori causa contro l’Audax Carrara, domenica scorsa, per squalifica.

Il Campi Bisenzio è, insieme al Prato, quinto con 30 punti all’attivo. È una delle migliori realtà del girone ed è certo dell’accesso alla C unica 23/24. Si preannuncia una bella gara, con i livornesi desiderosi di fare uno sgambetto ad una squadra che vanta un ottimo ruolino di marcia.

