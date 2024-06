Basket

29 Giugno 2024

Livorno 29 giugno 2024 – Basket, la Libertas Liburnia Livorno ha effettuato richiesta di ripescaggio in DR1. Mannucci, Pardini e Pistolesi restano in gialloblù

La Libertas Liburnia Livorno comunica di aver effettuato alla FIP Toscana la richiesta ufficiale di ripescaggio in DR1 (Divisione Regionale 1), il campionato disputato nella sfortunata stagione scorsa, conclusa con la retrocessione nella categoria inferiore. La società gialloblù labronica, che prima di quest’anno mai aveva chiesto ripescaggi, auspica un esito positivo a tale domanda, data anche la propria lunga ‘storia’ ed i suoi trascorsi nelle categorie superiori (e persino nella Serie B Nazionale).

La prima squadra livornese comunica inoltre la conferma, nel proprio roster, di Filippo Mannucci, di Tommaso Pardini e di Filippo Pistolesi.

Mannucci giocherà dunque, per la quinta stagione consecutiva, con la Libertas Liburnia. Dopo la classica trafila nelle giovanili dello stesso sodalizio livornese, ha debuttato nel 2014 in prima squadra, nella ‘vecchia’ C1. Mannucci è il capitano, l’indiscusso uomo simbolo della squadra. Ala-centro under size capace di difendere su chiunque metta i piedi in campo, è l’atleta che senza ombra di dubbio rappresenta l’energia e la voglia di superare i propri limiti. Tutto ciò è condito da una persona con valori umani sopra la media: una ‘chioccia’ che farà crescere i tanti giovani e giovanissimi inseriti in rosa.

Anche Tommy Pardini è cestisticamente cresciuto nel settore giovanile del sodalizio gialloblù; si è affacciato in prima squadra nel 2021, ad appena 16 anni, nel campionato di C Silver. Playmaker/guardia con importanti qualità da sviluppare, sarà un giocatore sul quale la compagine libertassina punterà per la progettualità legata al percorso giovani.

Pistolesi, nella scorsa annata, ha portato qualità e voglia di lavorare: per la stagione 2024/25 il club livornese lo aspetta per la sua definitiva maturazione.

Nei prossimi giorni, la Libertas Liburnia annuncerà gli altri giocatori in vista della nuova annata.