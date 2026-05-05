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Basket, la Libertas Liburnia Livorno vince gara-1 dei quarti playoff

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5 Maggio 2026

Basket, la Libertas Liburnia Livorno vince gara-1 dei quarti playoff

Livorno 5 maggio 2026 Basket, la Libertas Liburnia Livorno vince gara-1 dei quarti playoff

La seconda fase della stagione, per la Libertas Liburnia, è iniziata in grande stile. La squadra gialloblù, seconda al termine della regular season, si è aggiudicata gara-1 dei quarti di finale playoff per la promozione in Divisione Regionale 1. In casa, al PalaBastia, contro il temibile Gmv Ghezzano (settima al termine della fase regolare), i ragazzi di Emanuele Caverni si sono imposti 80-64. Tutta la squadra labronica si è espressa su alti livelli ed ha legittimato il successo. Note di merito particolari, nell’occasione, per gli espertissimi Stolfi e Bertolini, che, in coppia, hanno siglato 41 punti. La Libertas Liburnia ha incontrato difficoltà nei primi minuti della sfida, con il Gmv Ghezzano che ben presto si è portato avanti con margini in doppia cifra. I gialloblù, dopo aver chiuso il primo quarto sotto 15-24, sono cresciuti in modo esponenziale nei due tempini centrali: 28-14 il parziale del secondo segmento di gara, 22-6 il parziale del terzo. I livornesi, in vantaggio 43-38 all’intervallo lungo e 65-44 al 30’, hanno poi serenamente amministrato il largo margine negli ultimi dieci minuti. Mercoledì 6 si replica, con gara-2 in casa dei pisani. L’eventuale bella si giocherà domenica 10 al PalaBastia. La Libertas Liburnia non è certo paga dopo la sua eccellente regular season.

LIBERTAS LIBURNIA – GMV GHEZZANO 80-64

LIBERTAS LIBURNIA: Mirabelli 4, Busoni 5, Botteghi 6, Baccelli 7, Stolfi 24, Mannucci, Bertolini 17, Fiocchi 8, Venditti 7, Volpi 2. All.: Caverni.