Home

Sport

Basket

Basket, la Libertas Liburnia ufficializza il ritorno di Tommaso Spinelli

Basket

29 Luglio 2023

Basket, la Libertas Liburnia ufficializza il ritorno di Tommaso Spinelli

Livorno 29 luglio 2023 – Basket, la Libertas Liburnia ufficializza il ritorno di Tommaso Spinelli

Colpo importante della Libertas Liburnia di coach Emiliano Ferretti, in vista del nuovo campionato di serie D

E’ ufficiale il ritorno in gialloblù di un giocatore di alto livello per la categoria, quale Tommaso Spinelli. ‘Spino’, che ha vestito negli ultimi anni la maglia amaranto dell’US Livorno ed ha già indossato la casacca della Libertas Liburnia, sia nei campionati giovanili che in quelli seniores, è una guardia con enorme esperienza e punti nelle mani.

Il club gialloblù non nasconde la soddisfazione e l’orgoglio per averlo riportato nel proprio roster.

Quella prossima sarà un’annata impegnativa, dove l’umiltà ed il duro lavoro andranno a legarsi al talento di un gruppo che sta prendendo forma giorno dopo giorno e che vedrà, a breve, l’ulteriore inserimento di tre under di grande qualità.

La Libertas Liburnia, nei giorni scorsi, aveva ufficializzato la conferma del proprio carismatico capitano Filippo Mannucci, le conferme dei giovanissimi Tommaso Pardini; Adam Nachi, Andrea Baccelli e Alberto Paroli; il ritorno nelle proprie fila di Jacopo Stolfi, di Antonello Venditti; di Francesco Mori e di Andrea Lorenzini e l’arrivo di Francesco Botteghi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin