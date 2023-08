Home

Sport

Basket

Basket, la Libertas presenta Buca e Tozzi: “Felici di essere qui, club e ambiente Top”

Basket

10 Agosto 2023

Basket, la Libertas presenta Buca e Tozzi: “Felici di essere qui, club e ambiente Top”

Livorno 10 agosto 2023 – Basket, la Libertas presenta Buca e Tozzi: “Felici di essere qui, club e ambiente Top”

Presentazione ufficiale per i nuovi acquisti della Libertas Luca Tozzi e Dorin Buca. Ala forte di 2 metri proveniente da San Miniato il primo, centro di 2 e 16 ex Mens Sana Siena il secondo.

Accolti da una cinquantina di tifosi caldi e rumorosi, i due neoamaranto hanno espresso la loro soddisfazione per l’approdo alla Libertas:

“Questo – ha dichiarato Tozzi – un club molto prestigioso e quando mi è arrivata la chiamata dai dirigenti amaranto, non ci ho pensato due volte prima di accettare.

E per me, che sono tutt’altro che impulsivo, questa è la dimostrazione che vengo molto carico e impaziente di cominciare quest’avventura”.

Carico si definisce anche Dorin Buca che ammette di dover pagare dazio all’esperienza:

“Provengo dalle minors – ha detto – ma sono certo che allenandomi con giocatori del calibro di Fratto e Fantoni, limerò questo gap. In campo non sono un 5 tradizionale che sta fermo sotto canestro; nonostante l’altezza mi piace muovermi. Sono qui per dare tutto me stesso e garantire alla Libertas centimetri e verticalità”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin