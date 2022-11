Home

19 Novembre 2022

Basket, la Libertas pronta ad affrontare Casale

Livorno 19 novembre 2022

Sulla strada che porta alla quarta vittoria consecutiva la Libertas trova un’altra Libertas e un Casale. Al netto dei giochi di parole, la partita contro i Piemontesi è di quelle da prendere con le molle. Casale, infatti, consolidata dal ritorno alla massima efficienza di De Ros è avversario tosto ed esperto che nel mercato estivo ha lavorato bene assicurandosi (oltre al citato play ex Oleggio) anche Negri (pure proveniente dagli Squali) e l’interessantissimo play Jovanovic (classe 2002, ex Borgomanero). Tutto il roste di Junior Casale, però, merita rispetto per cui i ragazzi di Andreazza – dopo il convincente successo di domenica scorsa con Legnano – devono mantenere alto il livello di concentrazione.

Palla a due alle 18 al Pala Macchia. Arbitri Zuccolo di Pordenone e Schiano di Zenise di Trieste.

Biglietti e abbonamenti a 75 euro in vendita sabato dalle 17 alle 19 e domenica prima della partita al botteghino del Pala Macchia.

Prezzo speciale biglietti per i minorenni: 1 euro

