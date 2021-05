Home

5 Maggio 2021

Basket, La Libertas scommette sulla A2 e ingaggia Vittorio Visentin

L'eventuale semifinale play-off, norme covid permettendo, potrebbe essere aperta al pubblico

Livorno, 05 maggio 2021 – “Non lasceremo nulla di intentato per arrivare alla serie A2. Ce la giochiamo fino in fondo, perché siamo a Livorno e siamo la Libertas“.

E’ con queste parole che il presidente della Libertas Livorno 1947 Roberto Consigli ha presentato il nuovo inserimento, il pivot Vittorio Visentin.

Visentin – 25 anni, alto 2 metri e zero cinque – dal 2014 ha giocato continuativamente in Serie B, con una stagione (2015/16) in A2 ad Agrigento.

Il contratto col giocatore di Monselice (PD) è attualmente finalizzato a potenziare la squadra in vista dei playoff promozione e per compensare parte degli infortuni che hanno indebolito il roster della Libertas. Il vincolo, come da regole federali, è limitato solo a questa fase finale di campionato.

Il “progetto Visentin” non è comunque una soluzione dell’ultimo minuto, ma è oggetto di interesse della società da diverso tempo. Spiega infatti il general manager Beppe Dellanoce: “Lo stavamo seguendo sottotraccia. Il mercato vicino ai play-off è difficile. E’ stato un nostro obiettivo fin dall’inizio. E’ il giocatore giusto per la Libertas in questo rush finale” . Coach Garelli lo ha descritto così: “E’ un lungo, un cinque (pivot). In mancanza di rotazione e fisicità siamo andati talvolta sotto. Vittorio va in quel settore. È abituato a guidare la difesa, si è già inserito nel gruppo. Viste le assenza di Castelli e Onojaife, per le sue qualità può rappresentare una scelta azzeccata, nella consapevolezza che si vince e si perde tutti insieme“. “Sono contentissimo di essere in questa piazza storica – ha commentato Visentin – Tutto quello che posso dare lo metterò sul campo. Sono stato accolto da tutti fin da subito”. A richiesta su quando il pubblico potrà finalmente accedere al palazzetto, il presidente Consigli si è detto possibilista sui nuovi regolamenti e che forse “Il Palamodigliani potrebbe essere aperto al pubblico dal primo giugno, quindi l’obiettivo è almeno di arrivare alla semifinale play-off”.

