Home

Sport

Basket

Basket, la Libertas torna al PalaMacchia per la partita contro Verona

Basket

25 Novembre 2025

Basket, la Libertas torna al PalaMacchia per la partita contro Verona

Livorno 25 novembre 2025 Basket, la Libertas torna al PalaMacchia per la partita contro Verona

La Libertas Livorno 1947 comunica che la partita di mercoledì 26 novembre contro Ferraroni JuVi Cremona, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie A2, sarà giocata regolarmente al Modigliani Forum – Via Veterani dello Sport, 8 – alle ore 20,45.

Si informa che, invece, la partita di domenica 30 novembre, valevole per la quindicesima giornata, contro Tezenis Scaligera Basket Verona, sarà disputata al Palasport ‘Bruno Macchia – Via S. Allende, 2 – alle ore 18.

La Libertas Livorno 1947, ricorda inoltre che i possessori di qualsiasi titolo di ingresso (abbonamento o biglietto), in caso di impossibilità di assistere all’evento, possono indicare un nominativo alternativo al loro inviando una e-mail a produzione@ticketmaster.it e per conoscenza a libertas1947segreteria@gmail.com entro e non oltre le 12 del martedì in caso di partite di mercoledì sera ed entro e non oltre le 19 del venerdì in occasione delle partite della domenica.