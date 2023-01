Home

Basket, la Libertas vince e accede alla Coppa Italia (Foto e Video)

15 Gennaio 2023

Basket, la Libertas vince e accede alla Coppa Italia (Foto e Video)

Battuta la Sangiorgese al PalaMacchia. Il primo match sarà con Orzinuovi

Livorno, 15 gennaio 2023 – Match abbastanza equilibrato e partita decisa nell’ultimo quarto grazie al traino di Fratto e Ricci. Il risultato finale segna 66-53 per Maurelli Libertas: due punti preziosi in classifica ma soprattutto il prestigioso accesso alla Final Eight di Coppa Italia.

Grande festa degli Sbandati con relativo sfottò alla Pielle, la quale – complice la sconfitta in casa con Vigevano di domenica scorsa – cede per pochi punti di differenza canestri il secondo posto in classifica alla squadra di coach Andreazza e con essa l’accesso alla Coppa.

Sul fronte degli altri campi, dilagante vittoria Pielle ai danni di Langhe Roero (102-70) e di Piombino su Gallarate (76-63). Altra battuta di arresto per la capolista Vigevano, fermata in casa da Omegna in striscia positiva.

Nell’attesa della ufficializzazione, il primo spareggio di Coppa Italia dovrebbe tenersi in casa di Orzinuovi.

Ecco il video dell’ultimo minuto del match e la festa degli Sbandati .

Qui invece, alcuni scatti della partita.