30 Marzo 2021

Basket, la Opus Libertas ammessa alla Final Eight di Coppa Italia a Rimini

Questo weekend si sfideranno le migliori squadre di Serie B. Prima sfida contro Taranto venerdì alle 12

Livorno, 30 marzo 2021 – Ottime notizie per il basket livornese e l’Opus Libertas Livorno 1947. Dopo la strepitosa vittoria contro la Paffoni Omegna (maturata senza avere nel roster Castelli e Marchini) e il successo contro Imola, arriva il ripescaggio alla Final Eight di Coppa Italia.

“A seguito delle certificazioni di positività al Covid-19 all’interno di gruppi squadra, e delle conseguenti disposizioni emesse delle ASL territoriali di competenza, in riferimento alla Final Eight di Coppa Italia di Serie B, Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’applicazione del Regolamento della competizione, che prevede il ripescaggio di altre squadre secondo la classifica finale al termine della prima fase.

Di conseguenza hanno avuto accesso alla Final Eight la Opus Libertas Livorno 1947 (in sostituzione di Umana Chiusi e Blukart San Miniato) e la Liofilchem Pallacanestro Roseto (in sostiituzione di Ristopro Fabriano).

Di seguito l’aggiornamento degli abbinamenti della Final Eight di Coppa Italia Serie B 2021 Old Wild West.

VENERDI’ 2 APRILE

QUARTI DI FINALE – Palasport Flaminio, Rimini

12.00 – Opus Libertas Livorno 1947-CJ Basket Taranto (A)

15.00 – Liofilchem Roseto-Bakery Piacenza (B)

18.00 – RivieraBanca Rimini-Bricofer Real Sebastiani Rieti (C)

21.00 – Gesteco Cividale del Friuli-Moncada Energy Group Agrigento (D)

SABATO 3 APRILE

SEMIFINALI – Palasport, Cervia (Ra)

12.30 – Vincente A-Vincente B

15.15 – Vincente C-Vincente D

DOMENICA 4 APRILE

FINALE – Palasport, Cervia (Ra)

15.30 – Finale Coppa Italia Serie B Old Wild West