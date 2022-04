Home

Basket, la Pielle cade con onore a Legnano

20 Aprile 2022

Basket, la Pielle cade con onore a Legnano

Livorno, 20 aprile 2022

Non basta alla UNICUSANO PIELLE LIVORNO una prova fatta di cuore e orgoglio, nella tana della 3G Eletronics Legnano (recupero della 12° giornata di ritorno): la squadra di coach Andrea Da Prato, reduce da 10 giorni di stop forzato e con soli due allenamenti nelle gambe, è andata a giocarsi le proprie chance a viso aperto, offrendo una prestazione più che positiva fino a pochi possessi dall’ultima sirena, quando Legnano ha trovato un vantaggio decisivo di 8 lunghezze.

Una trasferta che, risultato a parte, per la Pielle rappresenta un ottimo punto di ripartenza in vista dell’importante sfida di domenica 24 aprile contro il Pino Firenze (Modigliani Forum, ore 18:00) e dei successivi impegni che rimangono per archiviare la regular season. Oggi Campori e compagni riprenderanno il lavoro in palestra, felici di essere tornati in campo e consapevoli di avere le carte in regola, la faccia e l’umiltà (soprattutto) di poter battaglia contro chiunque e dovunque.

3G Eletronics Legnano-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 86-81

3G ELETRONICS: Casini 17, Leardini 19, Solaroli 13, Terenzi 16, Cepic 10, Bassani ne, Pisoni ne, Ferrario ne, Marino 7, Fattori 4, Roveda ne. All. Eliantonio.

UNICUSANO: Paoli, Drocker 16, Fin 16, Salvadori 5, Lenti 17, Iardella 16, Lemmi 8, Tempestini 3, Campori, Di Sacco ne. All. Da Prato.

Arbitri: Paglialunga di Fabriani e Curreli di Assemini

Parziali: 21-19, 22-21, 22-27, 21-14

