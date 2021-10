Home

Basket

18 Ottobre 2021

Basket, la Pielle femminile centra la prima vittoria stagionale

Livorno, 18 ottobre 2021

La Pielle (Serie B femminile) si butta alle spalle la sconfitta patita a San Giovanni Valdarno e, alla prima uscita casalinga, liquida la Mura Spring Lucca con il punteggio di 71-52.

Ottimo avvio per le ragazze di coach Luca Castiglione, tutte a referto e capaci di imprimere alla gare un ritmo vertiginoso fin dalle battute iniziali; nel primo quarto Lucca prova a tamponare la falla (22-19 al 10’), in attesa del primo break di marca piellina che permette di andare al riposo lungo con 9 lunghezze di vantaggio. Ma è nella ripresa che la Pielle stacca in maniera definitiva Le Mura Spring, sfruttando il pressing a tutto campo e la verve offensiva delle sorelle Castiglione (Marta e Viola, 14 punti a testa). Il quarto periodo, con la partita ormai in ghiaccio, è utile per arrotondare le statistiche ed esaltare 10 ben 10 elementi a referto con almeno un canestro realizzato (in doppia anche Lisa Cecconi con 11 punti).

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Le Mura Spring Lucca: 71-52

UNICUSANO: Nottolini, Zorzi 4, Puccini 2, Castiglione V. 14, Creati 9, Castiglione M. 14, Giari 8, Cecconi 11, Cecchi 5, Bassini. All. Castiglione, Martella.

LE MURA SPRING: Barbero, Azzi 11, Cerri 1, Rugani, Pellegrini 6, Costa, Morettini Paracucchi 4, Rape 6, Lorenzini, Masini 14, Leovino 5, Michelotti 5. All. Nicolosi.

Arbitri: Posarelli Giacomo di Grosseto Signori Davide di Piombino

Parziali: 22-19, 40-31, 56-40, 71-52

