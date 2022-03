Home

Basket, la Pielle femminile espugna il campo di Grosseto

14 Marzo 2022

Basket, la Pielle femminile espugna il campo di Grosseto

Livorno, 14 marzo 2022

Tutto facile per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO sul campo del fanalino di coda Gea Grosseto (Serie B femminile): 42-60 il punteggio in favore delle ragazze di coach Castiglione, avanti fin dalla battute iniziali con ritmo e belle giocate.

Decisivo il parziale del secondo quarto, con Puccini e campagne capaci di realizzare la bellezza di 25 punti a fronte dei soli 9 delle padroni di casa; da questo momento in poi la gara scorre liscia, senza patemi, con la Pielle che tocca addirittura le 26 lunghezze di vantaggio al 30’ (30-56). Gli ultimi 10 minuti sono ua passerella per la statistiche, in vista del recupero di Perugia e dell’ultimo impegno di regular season contro la Basket Academy La Spezia.

Gea Grosseto-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 42-60

UNICUSANO: Toti, Nottolini 4, Zorzi 6, Puccini 11, Castiglione V. 2, Creati 9, Castiglione M. 9, Cecconi 2, Cecchi 13, Bassini 4. All. Castiglione, Martella.

Parziali: 9-12, 18-37, 30-56, 42-60

