Home

Sport

Basket

Basket, la Pielle in marcia verso Avellino

Basket

20 Gennaio 2024

Basket, la Pielle in marcia verso Avellino

Livorno, 20 gennaio 2024 – Basket, la Pielle in marcia verso Avellino

Archiviata la bella vittoria su Rieti, la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO è pronta per affrontare la lunghissima trasferta di Avellino (domenica 21 gennaio, ore 18), prima di tre sfide ravvicinate con Piacenza (mercoledì 24 gennaio) e Sant’Antimo (domenica 28).

La squadra di coach Marco Cardani si presenterà in Irpinia al gran completo, al termine di una settimana di lavoro intenso e filata liscia sotto ogni aspetto. Di fronte una Del Fes che per valori non rispecchia nella maniera più assoluta l’attuale situazione di classifica; basta leggere i nomi del roster a disposizione di coach Crotti – subentrato a Crosariol – per capire che Avellino è una delle formazioni più attrezzate del girone.

I campani durante l’estate hanno effettuato una campagna acquisti di primo livello e soprattutto il quintetto è tra i più forti della categoria, impreziosito ulteriormente dall’inserimento di Riccardo Chinellato (da Omegna).

Le stelle principali della squadra sono Miha Vasl e Matias Bortolin: il primo occupa lo slot di “comunitario” della squadra biancoverde ed è una guardia classe 1992, reduce da una stagione in A2 con le maglie di Nardo e Fortitudo Bologna.

L’altro, Bortolin, lo conosciamo benissimo. Lo scorso anno nel playoff contro Mestre, prima dell’infortunio in gara3, si è rivelato un autentico rebus per la difesa piellina. Al suo fianco, il terzo violino del roster, vale a dire Aleksa Nikolic, ala grande classe 1999 che negli anni si è affermato come uno dei migliori lunghi del campionato in maglia di Roseto.

A completare il quintetto il sopracitato Chinellato e il playmaker Federico Burini. Dalla panchina minuti di qualità e quantità arrivano da Armando Verazzo, esterno lo scorso anno a Bisceglie, Simone Giunta, play/guardia ex Sala Consilina, e Matteo Caridà.

Altro giocatore da tenere sotto controllo è Giovanni Carenza, lungo classe 1988, di grande esperienza e con un lungo passato in A2 tra Chiusi, Orzinuovi, Rieti e Agropoli per dirne alcune.

Una squadra, dunque, da prendere con le molle e assolutamente pericolosa al Pala Del Mauro. All’andata finì 66-64 in favore della Pielle, in rimonta. 40 minuti sporchi, con i ragazzi di coach Cardani spinti dallo straordinario pubblico del Pala Macchia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin