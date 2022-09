Home

Cronaca

Aree pubbliche

Basket, La Pielle Livorno si allenerà a Fauglia (Pisa)

Aree pubbliche

22 Settembre 2022

Basket, La Pielle Livorno si allenerà a Fauglia (Pisa)

La società, insieme alla locale Polisportiva, si è aggiudicata la gestione del nuovo impianto sportivo a Casaferri. La nota dolceamara dei Biancoblù

Fauglia (Pisa), 22 settembre 2022 – Si vociferava da tempo, ma è arrivata l’ufficialità. La Pielle Livorno si allenerà in provincia di Pisa, precisamente in località Casaferri a Fauglia; in una struttura nuovissima che sarà gestita insieme alle locale Polisportiva. Lo ha annunciato il Comune di Fauglia, ma anche la Pielle con una nota formalmente ineccepibile ma dalla quale emergono comunque note dolceamare.

“L’impianto di recentissima costruzione – si legge nel comunicato del Comune – è stato realizzato in parte con risorse comunali e in parte grazie a finanziamenti regionali. Prossimamente verrà inaugurato e consegnato ai gestori.

La struttura sarà utilizzata anche dall’Istituto scolastico G. Mariti per le attività curriculari. “Siamo orgogliosi – ha detto il Sindaco Lenzi – di questo impianto che andiamo a consegnare alla cittadinanza, certi che la Pielle Livorno, insieme alla locale Polisportiva di Fauglia potranno ulteriormente valorizzare”.

L’impianto del valore complessivo di circa 800 mila euro è stato finanziato in parte dalla Regione Toscana ma in misura maggiore con risorse comunali accedendo ad un mutuo a tasso zero del Credito sportivo.

La superficie di circa 900 mq è attrezzata per un duplice utilizzo: sia come campo di pallavolo che di basket; 200 mq sono adibiti a spogliatoi ed è dotato di un impianto fotovoltaico e solare termico che contribuiranno in maniera significativa alla riduzione dei consumi.

La nota della Pielle:

“La UNICUSANO PIELLE LIVORNO esprime grande soddisfazione per aver raggiunto un risultato da tempo sognato: allenarsi, da gestori, in un impianto così bello e funzionale.

Siamo arrivati a Fauglia ed abbiamo trovato nell’Amministrazione del Sindaco Lenzi un interlocutore disponibile ed attento alle esigenze della Pielle, al pari dei nostri nuovi compagni di viaggio: la Polisportiva Fauglia.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, la Unicusano Pielle Livorno proseguirà nel suo percorso di crescita, sempre con equilibrio ed ambizione.

Non vediamo l’ora di cominciare”.