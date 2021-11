Home

Basket, la Pielle nella tana di Vigevano

28 Novembre 2021

Basket, la Pielle nella tana di Vigevano

Livorno, 28 novembre 2021



Dopo l’emozionante vittoria strappata alla Ltc Sangiorgese, la PIELLE LIVORNO torna a macinare chilometri con destinazione Pala Basletta, la caldissima tana della Elachem Vigevano (domenica 28 novembre ore 18:00, arbitri Zuccolo di Pordenone e Bragagnolo di Codroipo): i ragazzi di coach Andrea Da Prato se la vedranno contro una delle migliori formazioni del girone A. Continua. Profonda. E spinta da un pubblico rovente.

Sono ben 5 gli elementi a disposizione di coach Paolo Piazza costantemente in doppia cifra (Peroni, l’ex Libertas Liburnia Giorgi, Ferri, Procacci e Gatti), senza contare il preziodo apporto che portano i vari Rosa, Rossi, Mercante e Radchenko. Una squadra forte, nulla da dire. Che la Pielle affronterà con il medesimo cuore che ha messo domenica scorsa al Modigliani Forum, ancora incerottata ma non per questo battuta in partenza. Anzi. Ci sarà da lottare. E la Pielle lo spirito da battaglia ce l’ha nel suo dna.

