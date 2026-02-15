Home

Basket, la Pielle oggi al PalaMacchia attende la Virtus Roma di Giovanni Lenti

15 Febbraio 2026

Ore 18. Rientra anche Daniel Donzelli. Risolto il contratto con Kouassi

Livorno, 15 febbraio 2026

La Pielle è pronta a scendere sul parquet del Pala Macchia per ospitare la Virtus GVM Roma 1960 nel big match della 26ª giornata di campionato, in programma

oggi alle ore 18. Una sfida d’alta classifica che mette di fronte due delle protagoniste della stagione.

I biancoblù di coach Turchetto arrivano all’appuntamento con entusiasmo e con una novità importante: il rientro di Daniel Donzelli, pronto al secondo debutto casalingo davanti al pubblico di casa.

Un innesto che potrà garantire energia e rotazioni preziose in una gara che si preannuncia intensa e combattuta.

Dall’altra parte i giallorossi guidati da coach Marco Calvani si presentano a Livorno da capolista, forti di un ruolino di marcia impressionante: 21 vittorie e appena 3 sconfitte, con cinque successi consecutivi alle spalle, l’ultimo dei quali conquistato contro Nocera per 78-67.

Tra gli uomini di punta spicca l’ala Leonardo Battistini, ex Fortitudo, miglior realizzatore con 13 punti di media e miglior rimbalzista con 7 a partita.

In cabina di regia troviamo la coppia composta da Marco Barattini, pericoloso dalla linea dei tre punti, e dal giovane classe 2004 Matteo Visintin,abile nel recuperare palloni e nell’attaccare il ferro.

Nel reparto guardie, spicca l’esperienza di Yancarlos Rodriguez, assistman con mano affidabile dalla media e dalla lunetta affiancato dal croato Ivan Majcunic, tra i più utilizzati nelle rotazioni,

pressatore efficace e minaccia costante dall’arco, e sul giovane 2006 Adriano Bazan.

Il reparto ali combina esperienza e tecnica: oltre a Battistini, figurano Daniele Toscano, ex Gema Montecatini, prezioso nei rimbalzi e nelle palle recuperate, e Gianmarco Leggio, ex Urania Milano,

capace di colpire sia spalle a canestro sia dalla lunga distanza.

Sotto le plance completa il roster il reparto centri con l’ex di turno Giovanni Lenti ai biancoblù dal 2021 al 2023, che da presenza fisica e tecnica nel pitturato, affiancato dal rientrante Carlo Cane, ex San Severo.

Tutti gli ingredienti sono pronti per una sfida ad altissima intensità, che promette spettacolo ed emozioni.