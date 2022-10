Home

Basket, la Pielle riceve il Gallaratese

22 Ottobre 2022

Basket, la Pielle riceve il Gallaratese

Livorno, 22 ottobre 2022

La PIELLE LIVORNO, dopo lo stupendo blitz sul campo di Montecatini (Herons), torna al Pala Macchia per affrontare il Basketball Gallaratese, vera e propria sorpresa di questo avvio di stagione con 3 vittorie su 3.

La squadra di coach Gambaro, neo promossa, si è sbarazzata di Casale Monferrato, Sangiorgese e Borgomanero, dimostrando compattezza e amalgama.

Le chiavi del roster sono affidate alla coppia di play Ielmini-De Bettin, mentre Passerini è senza ombra di dubbio uno dei riferimenti offensivi assieme a Shaquille Hidalgo.

Dentro il pitturato massima attenzione al tandem di lunghi formato da Antonelli e Filippi, quest’ultimo classe ’97 di scuola Pino Firenze. Dalla panchina Clerici, Gravaghi e Calzavara rappresentano alternative molto interessanti per una formazione, ribadiamo, in un gran bel momento. Pielle che, dunque, dovrà scendere in campo con rispetto e concentrazione.

Biglietteria al palasport aperta dalle ore 17:00. Sarà ancora possibile sottoscrivere

l’abbonamento per la stagione 2022/2023, oltre ad acquistare il ticker per la singola

partita. Sconti per gli abbonatati dell’’U.S. Livorno 1915 che dopo la sfida con il Grosseto

potranno godersi anche una bella serata di pallacanestro.

