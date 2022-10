Home

16 Ottobre 2022

Basket, la Pielle (Ri)espugna Montecatini

Livorno, 16 ottobre 2022

La PIELLE LIVORNO resiste alla folata iniziale di Herons (31-19) e al Pala Terme centra la terza vittoria stagionale che vale il primato assieme alla Libertas, Vigevano e Gallarate, quest’ultimo prossimo avversario dei ragazzi di coach Marco Cardani domenica 23 ottobre in via Allende (ore 18:00).

Primo quarto dicevamo tutto di marca locale, con la truppa di Barsotti intensa e praticamente perfetta al tiro.

Dall’altra parte, però, la Pielle non si scompone e riesce comunque a realizzare 19 punti in trasferta che non sono proprio poca cosa.

Il risultato? Parziale di 8-30 nella seconda frazione e Unicusano a +10 alla pausa (39-49). nella ripresa il trend scorre via con il medesimo ritmo: Pielle prova a scappare, mentre Herons prova a tamponare le falle create da tutti i giocatori livornesi (in 6 in doppia cifra e il capitano Piazza a quota 8 punti).

Dopo una vita Natali e soci tornano sotto la doppia cifra di svantaggio (72-80), ma la Pielle e feroce. Sbrana anche Herons e va a festeggiare davanti ad oltre 250 tifosi arrivati da Livorno.

Montecatini- Pielle Livorno: 74-93

Fabo: Natali 23, Giancarli 6, Giannini 7, Torrigiani 2, Lafitte 3, Lorenzi, Cei, Lorenzetti 6, Dell’Uomo 14, Casoni 6. Adeola. All. Barsotti.

Pielle: Loschi 15, Piazza 8, Lenti 6, Rubbini 5, Lo Biondo 12, Paoli, Di Sacco, Cristofani, Dadomo, Campori 13, Almansi 12, Diouf 16. All. Cardani.

Arbitri: Ragionieri di Bologna e Cieri di Ravenna.

Parziali: 31-19, 8-30, 23-23, 12-21

