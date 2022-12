Home

Basket, la Pielle sale a Pavia

3 Dicembre 2022

Livorno 3 dicembre 2022

La PIELLE LIVORNO, dopo la sconfitta in volata di Legnano e la bella vittoria ottenuta a discapito della Paffoni Omegna, torna in Lombardia per sfidare la Riso Scotti Pavia (sabato 3 dicembre, ore 21:00 sul parquet del Pala Ravizza).

Sfida tosta, se ce n’è una. La Omnia Basket, infatti, non è neppure lontana parente di quella spazzata via dalla Libertas alla prima giornata di campionato. Allora coach Mazzetti disponeva di un roster falcidiato di infortuni, mentre oggi – a parte Potì (in dubbio per un problema muscolare) – può contare su un perfetto mix di talento e fisicità, a cominciare dal tiratore Giampieri, dai playmaker Oboe e Galluzzo e dal pivot De Gregori. Massima attenzione anche a Riccardo Coviello, miglior marcatore dei pavesi con 11.9 punti di media a partita, Abega, Bedini e Cocco.

In casa Pielle gruppo al completo, a parte Federico Loschi, e pronto per un tour de force che inizierà da Pavia, proseguirà giovedì 8 dicembre con il derby e domenica 11 con la trasferta di Borgomanero.

