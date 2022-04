Home

Basket, la Pielle supera di slancio il Pino Firenze

24 Aprile 2022

Basket, la Pielle supera di slancio il Pino Firenze

Livorno 24 aprile 2022

Che bella UNICUSANO PIELLE LIVORNO! Diciamoci la verità, era stata bella anche mercoledì scorso, nel recupero di Legnano, senza raccogliere punti e lo è stata ancor di più domenica nel derby toscano contro il Pino Firenze: sul parquet del Modigliani Forum, i ragazzi di coach Andrea Da Prato si sono approcciati alla gara con il piglio giusto, litigando però con il ferro (14-13 al 10’).

Nel secondo quarto una sfuriata di Luca Campori (14 con 3/4 dall’arco e 11 rimbalzi) dona alla Pielle 10 punti di margine e fiducia in vista di una ripresa altrettanto cosparsa d’insidie. Salgono in cattedra anche Drocker (21) e Lemmi (13), mentre dentro il pitturato Lenti limita la fisicità di Di Pizzo che, senza il supporto di Castelli, si è spento alla distanza. La Unicusano, invece, è cresciuta ulteriormente con il passare dei minuti, tanto da accumulare 20 punti di vantaggiare e festeggiare una vittoria importante sia per la corsa salvezza, sia per la caccia ai playoff.

Adesso riflettori puntati sul derby contro la Libertas, in programma domenica 1° maggio alle ore 18:00.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Enic Pino Firenze: 80-60

UNICUSANO: Fin Iardella 6, Tempestini 11, Lemmi 13, Lenti 9, Paoli 3, Di Sacco, Salvadori 3, Campori 14, Drocker 21. All. Da Prato.

ENIC: Marotta 8, Di Pizzo 15, Passoni 8, Polotroneri 14, Iannicelli 1, Staffieri 7, Corradossi ne, Pavicevic ne, Merlo 5, Forzieri, Pracchia 2. All. Venucci.

Arbitri: Giunta di Ragusa e Parisi di Catania

Parziali: 14-13, 22-13, 20-18, 24-16

