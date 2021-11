Home

1 Novembre 2021

Basket, la Pielle supera Piombino a suon di triple

Livorno 1 novembre 2021

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO si sblocca e dopo 4 sconfitte consecutiva griffa la prima vittoria nel campionato di Serie Old Wild West, superando la Solbat Golfo Piombino a suon di triple (85-75 il punteggio finale): la squadra di coach Andrea Da Prato ha difatti crivellato la retina avversaria da ogni mattonella del Modigliani Forum (12/21, 57%), toccando anche la 15 lunghezza di vantaggio nel quarto periodo.

Eppure il derby della costa era iniziato sotto una cattiva stella, con Persico e compagni capaci di rifilare alla Pielle un break di 0-9; la replica biancoazzurra non si attendere e porta la firma di capitan Tommaso Tempestini (11-2), autentico trascinatore della squadra con 17 punti e canestri di capitale importanza nei momenti clou. Al suo fianco una flotta di caccia bombardieri, a cominciare dall’altro ex di turno, Alessio Iardella, Gian Marco Drocker, Gabriele Fin e Leonardo Salvadori, tutti in doppia cifra e tutti importanti ai fini del successo. Così come la fisicità di Giovanni Lenti (14 punti e 13 rimbalzi) e di Michael Lemmi.

Unica nota dolente l’infortunio di Riccardo Pederzini, che sarà valutato nel corso della settimana. Prossimo impegno sabato 6 novembre, ancora al Modigliani Forum, contro Varese.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO – Solbat Golfo Piombino: 85-75

UNICUSANO: Pederzini 4, Fin 8, Iardella 8, Tempestini 17, Lemmi 6, Lenti 14, Paoli, Nannipieri ne, Di Sacco ne, Salvadori 13, Drocker 15. All. Da Prato, Belletti, Fini.

SOLBAT: Persico 6, Eliantonio 14, Venucci 9, Bianchi 6, Paolin 4, Mazzantini 24, Tognacci 5, Riccardi ne, Mezzacapo ne, Pistolesi 7. All. Friso.

Arbitri: Manco e Morra di San Giorgio a Cremano

Parziali: 14-18, 30-19, 20-17, 21-21

