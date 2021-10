Home

30 Ottobre 2021

Basket: la Pielle torna al Modigliani Forum per invertire la rotta

Livorno 30 ottobre 2021

Dopo la sconfitta di Omegna (la quarta di fila), la PIELLE LIVORNO torna sul parquet di casa, per affrontare la Solbat Piombino e per centrare la prima vittoria in campionato.

Quaranta minuti di passione. Importanti. Che i ragazzi di coach Andrea Da Prato affronteranno con il coltello tra i denti, supportati da una tifoseria che in più di una circostanza, durante la settimana, ha lanciato appelli sui social per esser presenti domenica (ore 18:00, arbitri Manco e Morra di San Giorgio a Cremano) al Modigliani Forum al fianco della squadra. In casa Pielle nessun problema di formazione, mentre nelle file del Golfo mancherà sicuramente Edoardo Pedroni vittima di un infortunio al ginocchio rimediato la scorsa domenica nel match contro la Elachem Vigevano.

Due gli ex più importanti: Edoardo Persico da una parte, Alessio Iardella dall’altra. Il primo, pivot livornese di Piombino, è cresciuto con i colori biancoazzurri, il secondo – livornese pure lui – ha vestito per ben 7 stagioni la maglia di Piombino, di cui due da capitano. Nel Golfo milita anche un’altra creatura cestistica labronica, ovvero Saverio Mazzantini, ala del ’95 e di fattura Don Bosco. Inoltre, massima attenzione al talento di Mattia Venucci e Giacomo Eliantonio e al cuore del capitano, Camillo Bianchi, senza contare la freschezza di due under di lusso come Pistolesi e Tognacci.

Nonostante Livorno e Piombino facciano parte della stessa provincia, e che nell’ultimo decennio (specialmente i gialloblù) abbiano stanziato prevalentemente tra serie B e serie C, l’ultimo confronto risale più di venti anni fa: 31 gennaio del 2000. Le due squadre erano inserite nello stesso girone del campionato di C1 (l’equivalente della C Gold attuale). L’allora Cpb Piombino, allenata da Maurizio Renati, era reduce da una scottante retrocessione nella massima serie regionale, dopo svariati anni tra B2 e B1: la Pielle invece, sotto la guida Manrico Vaiani, avrebbe poi riconquistato la cadetteria Quel 31 gennaio del 2020 non ci fu partita: la Pielle si aggiudicò la gara sul 74-47, con i gialloblù mai in partita e sempre a rincorrere gli avversari.

