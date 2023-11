Home

Basket, la Pielle travolge Cassino

1 Novembre 2023

Livorno, 1° novembre 2023 – Basket, la Pielle travolge Cassino

Ventisei punti (di scarto) per rimarginare la ferita inflitta da Sant’Antimo: la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO torna a vincere in un Pala Macchia (sold out), travolgendo la malcapitata Virtus Cassino dell’ex Michael Lemmi (91-65).

Prima metà gara ai limiti della perfezione, specialmente nella metà campo difensiva, per la squadra di coach Marco Cardani, bravo a limitare il talento di Gay e Moreuax e al tempo stesso a crivellare la retina da ogni zona del campo (48-25 all’intervallo lungo).

Nella ripresa il copione non cambia e con il passare anche il ritmo, ovviamente, va calando. Non calano, invece, le clamorose percentuali della Pielle: 67% complessivo dal campo (18/27 da 2 e 12/18) per un altrettanto incredibile 121 di valutazione generale. Una serata perfetta per la Caffè Toscano, davanti a 2000 spettatori, in attesa di ritrovarsi nuovamente in via Allende, domenica 5 novembre, per la difficilissima sfida all’Aurora Desio reduce dalla sconfitta interna per mano di Avellino.

CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO-Virtus Cassino: 91-65

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 14, Laganà 9, Rubbini 12, Lo Biondo 12, Manna, Cristofani, Dadomo 2, Ferraro 15, Chiarini 11, Campori 10, Diouf 6. All. Cardani.

VIRTUS CASSINO: Moreaux 10, Lemmi 7, Teghini 2, Dincic 8, Milosevic 13, Frizzarin 2, Truglio 3, Cavalieri, Gay 8, Candotto 6, Bassi 4, Macera 2. All. Auletta.

Arbitri: Bortolotto di Castello di Godego (TV) e Zanelli di Motta di Livenza (TV)

Parziali: 21-14, 27-11, 23-19, 20-21

