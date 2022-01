Home

Sport

Basket

Basket, la stagione si concluderà giocando le partite casalinghe al Modigliani Forum

Basket

21 Gennaio 2022

Basket, la stagione si concluderà giocando le partite casalinghe al Modigliani Forum

Livorno, 21 gennaio 2022

Il Comune di Livorno, con il Sindaco in qualità di Assessore allo sport, la Libertas Livorno 1947 e la Pielle Livorno annunciano che le due maggiori società di pallacanestro cittadine concluderanno la stagione sportiva 2021/22 giocando le partite casalinghe al Modigliani Forum.

Libertas e Pielle prendono atto con piacere dello sforzo prodotto da A.S.A. che con il proprio contributo economico ridurrà il costo di utilizzo dell’impianto.

Il ringraziamento è da considerarsi esteso anche alla PalaLivorno S.C.R.L. che è venuta incontro alle esigenze delle due società.

Completare la corrente stagione al Modigliani Forum consente di garantire la massima visibilità ai partner commerciali di Libertas e Pielle che potranno mostrare i loro brand nel prestigioso palcoscenico di uno dei palasport più capienti e accoglienti del Paese in grado di garantire massimi standard di sicurezza e distanziamento sociale in epoca pandemica.

L’amministrazione come annunciato nelle settimane scorse ha lavorato sul Pala Macchia ottenendo l’ok della commissione sia al progetto di intervento, da realizzare in estate, per migliorare l’impianto e portarlo alla capienza di 2400 spettatori, sia all’utilizzo temporaneo, con i lavori più urgenti e le certificazioni necessarie, già dal 30 gennaio con capienza a 2000 spettatori, salvo riduzioni per Covid.

Libertas e Pielle prendono atto del lavoro svolto e, consci della possibilità di utilizzare il Pala Macchia anche con effetto immediato beneficiando di una deroga federale, optano per continuare ad utilizzare il Modigliani forum.

La scelta condivisa tra le società stesse e l’Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo di un crono programma per il completamento di tutto quanto necessario sia per la sicurezza che per migliorare il decoro e l’accoglienza della struttura, così da tutelare le due tifoserie che potranno sostenere le loro squadre nello splendido scenario del Modigliani con l’auspicio comune di vedere gli spalti occupati da molti sportivi in attesa che dalla prossima stagione sportiva 2022/23 il Pala Macchia possa diventare la cornice ideale al cui interno possa sbocciare il rinascimento del basket cittadino.

L’Amministrazione Comunale oltre ad impegnarsi all’effettuazione dei lavori di miglioria del PalaMacchia metterà a gara appena possibile – nei tempi tecnici necessari – la gestione dello stesso impianto.

Infine Libertas e Pielle esprimono vivo apprezzamento per l’opera del sindaco Luca Salvetti che in queste settimane si è prodigato per addivenire a una soluzione condivisa da tutti, nell’interesse dei cittadini e dei tifosi.

“Una definizione proficua – commenta il Sindaco Luca Salvetti – che è frutto della collaborazione generale che punta a fare il meglio per lo sport livornese , una definizione che è certamente il risultato degli sforzi di tutti. Livorno ha tante strutture, molte belle e funzionali altre da manutenere e migliorare, noi ci stiamo lavorando con pervicacia per rispondere anche alle molteplici esigenze di un numero di società che non ha eguale in toscana. Il risultato di oggi è il frutto di una sinergia intelligente e di questo ringrazio PL e LL, i gestori degli impianti e Asa”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin