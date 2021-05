Home

Basket

1 Maggio 2021

Basket: la TDS cede a Parma. La squadra fa progressi: segnati 21 punti, è record stagionale

Livorno 1 maggio 2021

Un’altra sconfitta per la Ortopedia Michelotti TDS Livorno sul campo della Laumas Elettronica di Parma; ma il coach Melis, oggi assente per motivi di salute, può essere soddisfatto degli ulteriori progressi della sua squadra.

A parte i 21 punti segnati, che, considerando l’inesperienza degli atleti labronici (da tener presente che alcuni di loro non avevano mai preso in mano una palla a spicchi prima di questo campionato), rappresentano il record stagionale, si sono visti dei miglioramenti nel gioco e nelle penetrazioni.

La squadra si dimostra un po’ corta nella panchina, dove i subentranti (appena 2 punti il loro contributo al punteggio finale) devono mostrare più grinta e coesione.

I labronici hanno infatti dimostrato una discontinuità nell’atteggiamento che sicuramente merita una discussione negli spogliatoi.

Forse l’assenza di Melis, più che sul campo, si è notata nella mancanza di leadership.

Insomma, il gruppo c’è e cresce, si vedono sempre più le potenzialità, serve solo essere meno discontinuità e più carica emotiva.

Buona la prova di Claudio Passerini, lucido nella distribuzione del gioco e autore di 6 punti, e di un Nucciotti sempre più incisivo.

Entusiasmo per i 4 punti di Sofia Gagliardo Gurrieri, autrice di due bei canestri e molto presente sul campo.

Ora al campionato della Ortopedia Michelotti mancano solo le 2 partite col Rimini, che non si sa quando potranno essere recuperate, perché la regular season deve terminare entro il 16 maggio e i romagnoli devono ancora disputare 5 gare, rinviate, come quella di domani contro Bologna, per positività al Covid di molti giocatori.

Giocoparma Laumas Elettronica: Malangone 6, Reggio 18, Giansoldati 14, Allegretti 12, Prada 2, Rovina 6, Amasio n.e..

Ortopedia Michelotti TDS Livorno: Ferretti 3, Passerini C. 6, Telesca, Gjonku I., Di Gloria 2, Gagliardo Gurrieri 4, Spinelli, Passerini P. 2, Nucciotti 4.

Punteggio finale 58-21 (18-7, 8-2, 16-10, 16-2).

