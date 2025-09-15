Home

Basket, le condizioni dell'atleta della Pielle Denis Alibegovic

15 Settembre 2025

Basket, le condizioni dell’atleta della Pielle Denis Alibegovic

Livorno 15 settembre 2025

La 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐃𝐎𝐋 𝐂𝐁𝐃 𝐏𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐋𝐈𝐕𝐎𝐑𝐍𝐎, attraverso il proprio staff sanitario, comunica che l’accertamento ecografico a cui è stato sottoposto nella giornata di domenica 14 settembre l’atleta 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐀𝐥𝐢𝐛𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐜 ha evidenziato una distrazione di primo grado al gemello mediale della gamba sinistra.



L’atleta sarà rivalutato all’inizio della prossima settimana e nel frattempo ha già iniziato le cure del caso.