Basket, le novità nella Libertas Liburnia Livorno. Stolfi e Mirabelli ancora in gialloblù

Dopo aver annunciato la conferma, nel proprio roster, di Filippo Mannucci, di Tommaso Pardini e di Filippo Pistolesi, la Libertas Liburnia Livorno annuncia la conferma pure di Jacopo Stolfi.

Per ‘Foffo’, guardia classe ‘85, la definizione di ‘bandiera’ è persino limitativa. Stolfi, prodotto del settore giovanile gialloblù – un settore giovanile sorto grazie alla sapiente intuzione di Sandrino Lomi – ha vissuto, fin da quando ha iniziato a giocare a basket, un’intensa storia d’amore sportiva con lo stesso club della Libertas Liburnia.

Il suo cuore è rimasto sempre gialloblù, anche quando, nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha vestito casacche differenti.

Per Stolfi la stagione 2024/25 rappresenterà l’ennesima sfida: ghiotta opportunità di riscattare un’annata con poca fortuna.

Confermato pure il valido classe 2004 Dario Mirabelli, uno dei perni della rappresentativa under 20 giunta fino alle finali regionali: un’ala grande con qualità e voglia di crescere.

A proposito di giovanili, è ufficiale anche l’accordo con coach Andrea Referendario, un allenatore di grande esperienza e capacità: avrà il ruolo di guida dei gruppi under 14 e under 15, realtà su cui la società gialloblù livornese punta in modo particolare.

Ufficiale pure la conferma nel ruolo di assistente allenatore della prima squadra di Michele Martella, che nella scorsa annata ha ricoperto pure le mansioni di coach dell’under 20, capace di spingersi fino alla final four regionale di categoria.

A giorni la Libertas Liburnia, che ha fatto richiesta di ripescaggio in Divisione Regionale 1, comunicherà le ulteriori novità nel proprio organico.