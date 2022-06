Home

Sport

Basket

Basket, le prime parole del nuovo DS Pielle Beppe Dellanoce

Basket

17 Giugno 2022

Basket, le prime parole del nuovo DS Pielle Beppe Dellanoce

Livorno, 17 giugno 2022

Grande soddisfazione in casa UNICUSANO PIELLE LIVORNO per la presentazione del nuovo direttore sportivo Beppe Dellanoce, prima novità della stagione 2022/23 della formazione biancoblù che giocherà il secondo campionato di Serie B dopo la salvezza di pochi mesi fa.

“Abito a Livorno che è ormai la mia città adottiva. Quando il presidente Creati e tutto il consiglio di amministrazione mi hanno spiegato il progetto, mi sono reso conto della serietà dello stesso e delle persone che formano questo sodalizio. Insomma, era impossibile dire di no. L’aspetto che più mi piace è che il progetto nasce dalla Serie B ma si sviluppa in tutti i rami della società, soprattutto verso il settore giovanile.

Per quanto riguarda la prima squadra, il nome di coach Cardani lo abbiamo voluto fortemente e la scelta è stata velocissima. Adesso siamo a lavoro per dare una struttura solida al roster, perché con la nuova riforma dei campionati, la prossima Serie B sarà durissima e servirà essere attrezzati. Sono carico per il gran lavoro che ci aspetta in questa stagione!”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin