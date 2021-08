Home

Basket: le prime parole di Salvadori, Drocker e di Sacco in maglia Pielle

5 Agosto 2021

Livorno, 5 agosto 2021

Si è svolta mercoledì 4 agosto, presso la concessionaria Romei Auto (storico partner della Pielle Livorno), la conferenza stampa di presentazione Leonardo Salvadori, Gian Marco Drocker e Filippo Di Sacco.

SALVADORI: “Conclusa la bella esperienza alla Libertas 1947, ho subito sposato il progetto della Pielle e del presidente Creati. E mi ha fatto un piacere enorme la chiamata Andrea Da Prato, allenatore con il quale ho già avuto l’onore di lavorare nelle giovanili del Don Bosco. La Pielle è una bella realtà, con un grandissimo seguito di tifosi e sono sicuro che facendo le cose nella maniera giusta ci divertiremo. Ci aspetta un campionato tosto, il girone A storicamente è tra i migliori e lo sarà pure quest’anno. Che tipo di giocatore sono? Un lungo duttile, mi piace giocare da 4, da 5, dentro/fuori dall’area e aprire il campo con il tiro da 3 punti”.

DROCKER: “Sicuramente ho scelto Livorno anche per tutti voi – ha detto l’ex Crema, riferendosi agli oltre 50 tifosi intervenuti, ad agosto, alla conferenza stampa – la Pallacanestro Livorno la conosco per averci giocato da ragazzo con la maglia di Lucca e ora la ritrovo sulla mia pelle. Ho appena 20 anni, ma posso già dirvi che ci aspettano miille battaglie. Nel corso degli anni, pur mantenendo le doti di realizzatore, ho sviluppato anche capacità di playmaking; detto questo farò tutto ciò che mi chiederà il coach per rendermi utile”.

DI SACCO: “Tornare alla Pielle è bellissimo. Conosco l’ambiente, le splendide persone che ne fanno parte e per la mia crescita credo si tratti di una grande opportunità che cercherò di sfruttare al meglio”.

