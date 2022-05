Home

Basket: le ragazze del Jolly Acli iniziano i playoff per la serie A, Parisi: “La città riempia il PalaCosmelli”

26 Maggio 2022

Livorno 26 maggio 2022

Sabato il Jolly Acli Basket Livorno comincia la fase nazionale dei play off. Quella decisiva per la serie A. Parla la presidente Paola Parisi: “Tutti al PalaCosmelli”

La presidente del Jolly Acli Basket Livorno Paola Parisi, a pochi giorni dall’inizio della fase nazionale dei play off (sabato PalaCosmelli ore 21) chiama a raccolta la città.

«Sabato sera -dice- affronteremo la partita di andata per le semifinali, per approdare, in caso di vittoria (nel doppio confronto) , alla finale per la promozione in serie A.

È stato per noi un campionato molto duro, da tutti i punti di vista. Diciamo che non ci siamo fatti mancare nulla: l’80% della squadra col Covid; due infortuni molto seri ad iniziare da Zulema Garcia Leon, che ha dato dimostrazione del suo valore, entrando in campo il giorno prima dell’operazione per quattro minuti, segnando 4 punti; e in quella partita contro Perugia abbiamo portato il risultato a casa.

Poi l’avvicendamento tecnico, per cause di forza maggiore, al quale la squadra ha reagito con determinazione, aggregazione e passione, affrontando la seconda parte del campionato, con una carica emotiva e professionale che spesso mi ha commosso.

Che dire poi dell’infortunio a Perugia della nostra piccola ma grande Irene Sassetti. Le assenze di Garcia Leon e Sassetti sono state una doccia fredda. Noi come società abbiamo potuto integrare il roster con tre ragazze, in maniera tale da ottimizzare gli allenamenti. Lo abbiamo potuto fare perché la scadenza per tesserarle era il 30 aprile. In pratica abbiamo dovuto ridisegnare la squadra a maggio».

E conclude con un appello «Chiedo con tutto il cuore di sostenere queste giocatrici che hanno anima e coraggio, e lo hanno dimostrato. Forse non tutti se ne sono accorti ma hanno vinto il campionato regionale.

E con la stessa determinazione vogliono riportare il nome del Jolly Acli e quello della città di Livorno di nuovo in serie A.

Il percorso finale non è facile, a maggior ragione serve da parte del pubblico un grande e simbolico abbraccio, riempiendo il PalaCosmelli sabato, al grido di “Forza ragazze, siamo con voi!”».

