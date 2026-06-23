Home

Sport

Basket

Basket, le strade della Pielle e di Jacopo Lucarelli si separano

Basket

23 Giugno 2026

Basket, le strade della Pielle e di Jacopo Lucarelli si separano

Livorno 23 giugno 2026

La Pielle Livorno comunica che, con la scadenza del contratto al termine della stagione sportiva 2025/2026, si concluderà il percorso in biancoblù di Jacopo Lucarelli.

In questo ultimo anno e mezzo Jacopo ha rappresentato un esempio di professionalità, serietà e correttezza, distinguendosi dentro e fuori dal campo per il suo atteggiamento sempre impeccabile.

Sempre pronto a lavorare per il bene della squadra, Lucarelli ha saputo conquistare il rispetto di compagni, staff e società grazie alle sue qualità umane e sportive.

Persone come Jacopo lasciano un ricordo che va oltre le statistiche e le partite giocate: quello di un uomo autentico, capace di interpretare ogni giorno i valori dello sport con naturalezza e coerenza.

A nome della società, desideriamo ringraziarlo per quanto ha dato alla causa piellina e augurargli il meglio per il futuro.