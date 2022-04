Home

Basket, Libertas: a Piombino partita spartiacque per la stagione

16 Aprile 2022

Livorno 16 aprile 2022

La vittoria di domenica scorsa ottenuta contro Empoli ha regalato la salvezza virtuale alla Libertas Livorno che adesso pone la prua verso il PalaTenda di Piombino alla ricerca di due punti di capitale importanza sulla strada che può portare ai playoff.

Gli amaranto, reduci da due pesanti sconfitte consecutive lontano dal Modigliani Forum (-20 a Verbania contro Omegna e -23 a Pavia) sono chiamati a una prestazione di temperamento per evitare di essere travolti ed anzi, provare a vincere.

In caso di successo (palla a 2 alle 18, arbitri Berger e Barbieri di Roma), la squadra di Andreazza (il grande ex della giornata di Pasqua sul Golfo), la Libertas farebbe un sensibile passo avanti verso i playoff. Non sarà semplice perché Piombino (vincitrice per 60-55 del match dell’andata) è una squadra forte e completa, a dispetto della classifica che ne mortifica il valore.

Uomini come Eliantonio, Venucci, Saverio Mazzantini, Tognacci valgono più di una posizione di rincalzo in questo girone A del campionato di Serie B.

La Libertas sarà seguita a Piombino da oltre 100 tifosi, un buon numero se contiamo che domani sarà celebrata la Santa Pasqua.

